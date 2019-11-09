Экс-президент Бразилии может выйти на свободу через несколько часов

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может быть освобожден уже через несколько часов после того, как Верховный суд изменит нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он может покинуть тюрьму в ближайшие несколько часов", - сообщил источник в окружении президента.

Ранее министр юстиции страны Сержиу Мору, который возглавлял процесс в первой инстанции над экс-президентом Лулой и вынес обвинительный приговор, заявил, что выступает против решения верховного суда, однако призвал уважать его.

"Я всегда защищал исполнение приговора по уголовному делу после суда второй инстанции и буду защищать его; решение Федерального верховного суда должно соблюдаться", - подчеркнул Мору.

Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывает наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

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