Экс-президент Бразилии может выйти на свободу через несколько часов

9 ноября 2019 00:11 (UTC+04:00)

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может быть освобожден уже через несколько часов после того, как Верховный суд изменит нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он может покинуть тюрьму в ближайшие несколько часов", - сообщил источник в окружении президента.

Ранее министр юстиции страны Сержиу Мору, который возглавлял процесс в первой инстанции над экс-президентом Лулой и вынес обвинительный приговор, заявил, что выступает против решения верховного суда, однако призвал уважать его.

"Я всегда защищал исполнение приговора по уголовному делу после суда второй инстанции и буду защищать его; решение Федерального верховного суда должно соблюдаться", - подчеркнул Мору.

Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывает наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

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