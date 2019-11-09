Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил Аракчи

9 ноября 2019 20:10 (UTC+04:00)

Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это экономическая война, это не мое определение, это слова Трампа, что он развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению, должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись к исходным позициям. Иран к этому готов",- сказал Аракчи, выступая на московской конференции по нераспространению.

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