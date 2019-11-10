Военные Боливии не будут подавлять протесты против президента страны

Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил в субботу, что армия не станет участвовать в подавлении протестов против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Боливийское информационное агентство.

"Мы никогда не выступим против народа, перед которым мы в долгу, и всегда обеспечим мир и добрососедство среди братьев, а также развитие нашей родины", - приводит агентство его слова. По словам военачальника, армия в демократических рамках и в соответствии с конституцией обеспечит единство соотечественников.

Главком призвал стороны внутриполитического конфликта руководствоваться наивысшими государственными интересами при его разрешении и "не доводить ситуацию до необратимой".

В пятницу министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил, что правительство не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты. Соответствующее заявление прозвучало после того, как боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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