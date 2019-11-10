МИД Йемена объявил о возобновлении работы во временной столице Адене

Министерство иностранных дел Йемена возобновил с воскресенья работу во временной столице Адене в рамках примирительного соглашения, подписанного международно признанным правительством страны и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МИД возвращается к работе в полном объеме во временной столице, начиная с десятого ноября, в соответствии с положениями соглашения между правительством и Южным переходным советом", - отмечается в заявлении ведомства, которое стало первым госучреждением, открывшимся после подписания сделки.

Ранее президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал директиву, предписывающую всем госорганам и официальным структурам "незамедлительно приступить к выполнению Эр-Риядского соглашения и реализации на практике всех его пунктов". Министерства в южном регионе приостановили работу в августе после начала вооруженных столкновений, которые шли в провинциях Аден, Абьян и Шабва между правительственными силами и формированиями ЮПС. Позднее саудовские посредники смогли усадить враждующие стороны за стол переговоров, завершившихся 5 ноября подписанием соглашения в Эр-Рияде.

В частности, сделка предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его формирование должно быть завершено не позднее 5 декабря. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их министерству обороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять удерживающим Сану хуситам (мятежное движение "Ансар Аллах") и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

По соглашению, действующий кабинет министров должен приступить к работе в Адене до 12 ноября. Как передает в воскресенье издание Al Babil, премьер Муайен Абдель Малек Саид вернется во временную столицу 11 ноября. Когда заработают другие ведомства, пока неизвестно.

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