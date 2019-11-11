Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов

11 ноября 2019 01:06 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы призвали его покинуть пост у для обеспечения стабильности в стране.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, самолет бывшего главы государства запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.

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