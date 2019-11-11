В Мексике неизвестные в ходе разбойного нападения похитили золотые слитки на $26 млн

11 ноября 2019 02:20 (UTC+04:00)

Вооруженные лица в штате Сонора на севере Мексики совершили нападение на грузовик компании SVD (Эсэ-вэ-дэ), перевозивший золото. Преступникам удалось похитить 47 слитков общей стоимостью 500 млн песо (около 26 млн долларов), сообщила в воскресенье на своем сайте газета El Debate, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, злоумышленников было трое. Они перехватили грузовик с ценным грузом, заставили охранников выйти из автомобиля, после чего избили их, забрали слитки и скрылись.

Со стороны властей пока не поступало подтверждения информации о нападении.

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