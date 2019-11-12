Президент Сальвадора предупредил граждан об опасности цунами

12 ноября 2019 00:49 (UTC+04:00)

Тревога и эвакуация объявлены в Сальвадоре в связи с возможностью возникновения цунами, президент страны Найиб Букеле призвал граждан на побережье искать спасения на возвышенностях, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всему населению прибрежных зон необходимо перебраться на возвышенности. Министерство обороны США обнаружило возможное цунами", - написал президент в Twitter

Ранее посольство США в Сальвадоре сообщило, что самолет минобороны зафиксировал возможное цунами в 600 километрах от побережья Сальвадора и Никарагуа, и призвало персонал покинуть опасные районы.

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