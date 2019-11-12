КНДР обвинилa США в отсутствии прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова

Причиной отсутствия прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова является провокационная деятельность Соединенных Штатов, заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он, выступая на заседании Генассамблеи ООН, сказал, что отношения между США и Северной Кореей "мало продвинулись" после июньской 2018 года встречи лидеров двух стран в Сингапуре, "в результате ситуация на Корейском полуострове не вышла из порочного круга обострения напряженности".

Дипломат отметил, что это "непосредственно связано с политическими и военными провокациями со стороны США".

По словам Ким Сона, КНДР с прошлого года "прилагает активные усилия в духе доброй воли(...), чтобы установить прочный мир на Корейском полуострове", и напомнил, что Северная Корея воздерживается от испытаний ядерного оружия и пусков межконтинентальных баллистических ракет уже более 20 месяцев.

Постпред подчеркнул, что "ключом" к укреплению мира и безопасности на полуострове является выполнение положений совместного заявления лидеров КНДР и США по итогам сингапурского саммита.

Ким Сон также заявил, что в настоящее время "в тупике" пребывают отношения между Севером и Югом Кореи. Он отметил, что "это связано с двуличным поведением южнокорейских властей", которые, по его словам, предлагают мирные инициативы при одновременной эскалации военной подготовки.

МАГАТЭ дипломат обвинил в "незнании существующей реальности на Корейском полуострове".

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Ферута заявил на заседании, что хотя Пхеньян уже более 10 лет назад выслал из страны инспекторов агентства, оно "продолжает отслеживать ядерную программу КНДР, в том числе с помощью спутниковых изображений".

Он сказал, что ядерная деятельность Северной Кореи "по-прежнему вызывает серьезную озабоченность" и осуществляется в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Ферута призвал КНДР выполнять свои обязательства перед ООН и сотрудничать с МАГАТЭ.

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