Американский рэпер Lil Reese попал в больницу с огнестрельным ранением

Американский рэпер Таварес Тейлор, известный под псевдонимом Lil Reese, госпитализирован в тяжелом состоянии после стрельбы в пригороде Чикаго, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в понедельник полиция ответила на сообщение о стрельбе в пригороде Чикаго Кантри Клаб Хилс около 14.30 по местному времени (23.30 мск). Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с пятнами крови на сиденье водителя. Как сообщили свидетели происшествия, неизвестный уже увез раненого в больницу.

В больнице подтвердили, что пострадавшим является Тейлор. По словам медиков, рэпер находится в критическом состоянии. Полиция проводит расследование. Информация о задержаниях не поступала.



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