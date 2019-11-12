В Торонто неизвестные осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны

12 ноября 2019 21:23 (UTC+04:00)

Полиция Торонто разыскивает вандалов, которые осквернили мемориал канадским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мемориальный комплекс находится в центральной части города перед зданием мэрии. Он был открыт в 1925 году. Неизвестные написали на нем баллончиком с краской "Вы не выполнили данное нам обещание". Такая строчка есть в знаменитом стихотворении канадского поэта, участника Первой мировой войны Джона Макрея "На полях Фландрии".

11 ноября в Канаде отмечался День поминовения, когда в стране принято вспоминать канадцев, погибших в различных военных конфликтах. Эта дата приурочена к окончанию Первой мировой войны, завершившейся 11 ноября 1918 года.

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