Министр энергетики Эквадора подал в отставку

12 ноября 2019 21:55 (UTC+04:00)

Министр энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора Карлос Перес Гарсия сообщил в понедельник, что подал президенту Ленину Морено заявление об отставке с поста по личным причинам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я выполнил то, что должен был сделать, и теперь посвящу себя, если президент позволит, другим вопросам, главным образом семье", - приводит его слова газета El Commercio.

По словам министра, глава государства рассматривает его заявление. Кто может стать новым главой ведомства, пока неизвестно.

1 октября Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщило, что страна выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 г. В министерстве отметили, что решение связано с необходимостью добиться "финансовой устойчивости". Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, комментируя планы Эквадора, что доля страны в общей добыче картеля мала.

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, в 1992 году страна приостанавливала свое членство в организации, возобновив его в 2007 году. Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8,3 млрд баррелей нефти. Добыча нефти в 2018 году составляла 517 тыс. баррелей в сутки.

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