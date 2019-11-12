Правительство Польши ушло в отставку на первом заседании Сейма нового созыва

12 ноября 2019 22:22 (UTC+04:00)

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сложило полномочия. Согласно нормам конституции, прошение об отставке Моравецкий огласил во вторник на первом заседании Сейма (нижней палаты парламента) республики нового, девятого, созыва, который был сформирован после парламентских выборов 13 октября, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня совет министров подает в отставку", - сказал он, оценив четыре года работы правительства как способствовавшие росту благополучия граждан и укреплению демократии в стране.

По итогам выборов победу одержала правящая в республике с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС), поэтому отставка правительства на этот раз - формальная процедура. В партии власти уже заявили, что Моравецкий снова займет кресло премьера. На минувшей неделе он представил будущий состав своего кабинета, который почти не изменился.

Новому кабмину в течение ближайших 14 дней предстоит пройти процедуру назначения президентом и утверждения парламентариями. Для этого необходимо простое большинство голосов депутатов. По итогам парламентских выборов ЗиС получила 235 мандатов из 460.

В ходе первого заседания нижней палаты парламента депутаты Сейма нового состава принесли присягу. Во второй половине дня вторника на свое первое заседание соберется Сенат (верхняя палата парламента).

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов в Сейм республики (нижнюю палату парламента) прошли пять политических объединений. Правящая в стране с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" получила 235 из 460 мест в нижней палате. Остальные мандаты получили оппозиционная "Гражданская коалиция" (134), "Левые" (49), Польская крестьянская партия (30) и "Конфедерация" (11). В Сенате ЗиС утратила большинство и в новом созыве будет располагать только 49 голосами из 100.

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