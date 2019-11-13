В Индонезии прогремел взрыв у полицейского участка

13 ноября 2019 08:10 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в среду около здания полицейского участка в городе Медан в индонезийской провинции Северная Суматра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник. Как сообщило агентство Reuters, в результате взрыва пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна действующая в регионе экстремистская группировка.

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