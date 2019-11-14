Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли

14 ноября 2019 04:49 (UTC+04:00)

Бразилия и Китай обсуждают перспективы создания зоны свободной торговли. Об этом сообщила в среду газета Globo со ссылкой на бразильского министра экономики Паулу Гедеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили соглашение с Евросоюзом (имеется в виду соглашение о свободной торговле стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и Евросоюза - прим. ТАСС), а теперь приступили к переговорам с Китаем о возможном создании зоны свободной торговли и в то же время ведем диалог о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития", - приводит газета слова политика.

Как уточнил источник издания, инициатива обсуждения этого вопроса исходила из Пекина, а сами переговоры находятся в начальной стадии.

Гедес также напомнил, что одной из первостепенных задач экономического блока правительства президента Жаира Болсонару является укрепление глобальных интеграционных связей, пишет Globo. По мнению министра, именно их недостаток является причиной недавней политической нестабильности в Латинской Америке.

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