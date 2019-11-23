У полицейского участка в Колумбии произошел взрыв

23 ноября 2019 08:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который произошел рядом с полицейским участком на западе Колумбии. Об этом, как преедает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета El Tiempo.

Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Сантандер-де-Киличао (западный департамент Каука). По данным газеты, возле полицейского участка взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Отмечается, что взрывная волна повредила ближайшие здания.

Другие подробности пока не приводятся.

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