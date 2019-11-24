Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

24 ноября 2019 16:37 (UTC+04:00)

Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере 23 человека погибли. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя городских сил гражданской обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника агентства в авиакомпании, на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Кроме того, поступили сведения о возможных жертвах среди жителей района, где упал самолет. Принадлежавшее частной компании Busy Bee двухмоторное воздушное судно типа Dornier рухнуло в жилом районе Гомы во время взлета.

Ранее мэр города рассказал AFP о шести погибших. Официальный представитель местного аэропорта со своей стороны заявил, что выживших нет.

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