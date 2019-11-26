В Мексике освободили похищенных туриста из Франции и местного актера

Мексиканский актёр Алехандро Санди и французский предприниматель Фредерик Мишель, похищенные ранее с целью выкупа, освобождены из плена и находятся дома. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Universal со ссылкой на источники в полиции.

"Двое потерпевших уже находятся дома и в добром здравии, продолжаются следственные действия в отношении локальной преступной группировки", - говорится в сообщении издания.

В воскресенье стало известно, что неизвестные ограбили группу актёров неподалёку от вулкана Невада-де-Толука и похитили одного из них, а также увезли с собой туриста из Франции, после чего потребовали выкуп.

Расследование дела совместно ведут правоохранительные органы Мексики и Франции, где соответствующее дело было открыто парижским судом высшей инстанции.

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