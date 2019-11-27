Избранный президент Аргентины намерен отказаться от кредита МВФ

27 ноября 2019 00:23 (UTC+04:00)

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не станет после вступления в должность использовать оставшиеся 12 миллиардов долларов из кредитной линии МВФ, открытой в прошлом году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"(Следующее правительство - ред.) Подпишет единое соглашение, первым правилом которого будет отказ от заимствований", - заявил Фернандес в интервью радио Con Vos.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.

МВФ успел перечислить Аргентине 44 из 56,3 миллиардов долларов, выделенных в 2018 году для спасения экономики страны. По информации минфина страны, они были использованы для погашения задолженностей в валюте.

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