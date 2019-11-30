Замгенсека ООН прибыл в город Бени на востоке ДР Конго, где сожгли здание миссии

30 ноября 2019 20:42 (UTC+04:00)

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа прибыл в субботу в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где был сожжен центр Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило конголезское радио Okapi.

"Правительство ДРК и МООНСДРК подтвердили свою приверженность совместной работе", - заявил Лакруа. Он подчеркнул, что произошедшее в Бени не должно остаться безнаказанным. "Мы извлечем уроки из произошедшего и укрепим нашу солидарность с народом ДР Конго", - добавил дипломат.

25 ноября толпа демонстрантов атаковала здание миссии, разграбила и сожгла его. На следующий день в ходе противостояния возле пострадавшего здания манифестантов и миротворцев был убит молодой конголезец. Он был застрелен при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью. Миссия ООН уже начала расследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп на следующей неделе примет постпредов стран - членов СБ ООН
В мире 05:38
МИД Ирана не видит причин для запуска механизма по урегулированию споров по ядерной сделке
Ядерная программа 28 ноября 15:12
Гутерреш и Меркель призвали к введению единых стандартов для интернета
В мире 26 ноября 21:46
Представитель ЮНИСЕФ о достижении устойчивого развития
Бизнес 26 ноября 10:10
МАГАТЭ оценит планы Узбекистана в ядерной энергетике
Энергетика 25 ноября 15:05
Число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек
Другие страны 25 ноября 02:35
Лента новостей
Полиция в Брюсселе не дала "желтым жилетам" пройти к зданию ЕК
Европа 20:19
В Италии при сходе лавины погибли два человека
Европа 20:05
Джонсон максимально уменьшит общение с Трампом по время его визита в Британию
Европа 19:50
США нанесли воздушный удар по объектам террористов на юге Сомали
США 19:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь участников церемонии открытия части TANAP, которая будет соединена с Европой (ФОТО)
Политика 18:47
В Ираке появился центральный антикоррупционный суд
Другие страны 18:33
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
В мире 18:19
В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
Общество 18:05
Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
Европа 18:04