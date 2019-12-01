Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 24

Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе, в которой в основном пострадали школьники и студенты, возросло до 24 человек, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МВД Туниса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По дороге в город Айн Дарахим автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, большинство из них - школьники и студенты.

Президент Туниса Кейс Саид и премьер-министр Юсиф Шахид побывали на месте катастрофы. В то же время совет народных депутатов (парламент) Туниса выпустил заявление о запросе к МВД и Минздраву о необходимости держать на контроле спасательную операцию и предоставление материальной и психологической помощи семьям жертв аварии. После этого Минздрав объявил о национальной кампании по сдаче крови для пострадавших.

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