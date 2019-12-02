Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Соломоновых Островов

2 декабря 2019 06:46 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник в Тихом океане у берегов государства Соломоновы Острова. Об этом сообщила австралийская государственная сейсмологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 8 км к югу от побережья острова Сан-Кристобаль, расположенного в 170 км к юго-востоку от столицы государства - города Хониара. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 70 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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