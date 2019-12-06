Южная Корея выделит $5 млн на гуманитарные проекты ВОЗ в КНДР

6 декабря 2019 07:28 (UTC+04:00)

Республика Корея передаст Всемирной организации здравоохранения ООН $5 млн на осуществление гуманитарных проектов в КНДР, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило в пятницу южнокорейское министерство объединения, это первый раз за последние пять лет, когда Сеул выделяет средства для КНДР по каналам ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения выразила желание возобновить проект медицинской поддержки женщин и детей, приостановленный в 2014 году, - отмечается в сообщении. - Правительство [Южной Кореи] приняло решение сделать пожертвование, поскольку этот проект поможет сократить смертность среди младенцев и матерей".

До 2014 года Сеул регулярно выделял средства по линии ВОЗ для ее проектов в Северной Корее, однако затем перестал это делать из-за резкого охлаждения отношений с Пхеньяном. Администрация пришедшего к власти в 2017 году Мун Чжэ Ина заявляет, что гуманитарные проекты не должны зависеть от политики. В июне этого года Республика Корея пожертвовала $8 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на их проекты в КНДР.

По данным ЮНИСЕФ на 2017 год, смертность новорожденных в Северной Корее составляет 9 на 1 тыс., причем 44% из них умирает в течение недели после появления на свет.

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