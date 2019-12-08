Число жертв наводнения на западе Уганды увеличилось до 22 человек

8 декабря 2019 19:36 (UTC+04:00)

Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями на западе Уганды в округе Бундибугио, достигло 22. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Daily Monitor.

Ранее со ссылкой на местное отделение Красного Креста сообщалось об 11 погибших.

Издание передает, что, по словам председателя округа Мутегеки Рональда, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Также он отметил, что наводнения и оползни привели к возникновению хаоса в округе. Помимо всего прочего, из берегов после шестичасовых обильных осадков в субботу вышла река Токве.

"Это ужасная и очень неприятная ситуация. Было уничтожено большое количество собственности, в том числе урожай и дома, мосты были смыты, а дороги затоплены, что парализует транспортную сеть", - подчеркнул Мутегеки.

Кроме того, чиновник попросил людей, живущих в районах, в которых могут случиться оползни и наводнения, переместиться в более безопасные места. Перемещенные местные жители, как указал Мутегеки, укрываются в настоящее время в школах и церквях.

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