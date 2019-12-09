Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду. Власти говорили о четырех погибших, включая предполагаемого преступника, и двух раненых.

"По информации кабинета безопасности, на месте конфликта было пятеро убитых, включая четырех жильцов и стрелка", - заявила глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.

Согласно полицейскому отчету, накануне преступник зашел в здание недалеко от резиденции президента Мексики для "отправления своих физиологических потребностей", что не понравилось двум жильцам, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина открыл огонь, по информации СМИ, он был капитаном вооруженных сил в отставке.

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