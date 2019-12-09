Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн

9 декабря 2019 06:16 (UTC+04:00)

Численность граждан Венесуэлы, которые находятся в рядах народного ополчения, достигла отметки в 3,3 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в городе Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас).

"Сегодня я могу объявить Венесуэле и всему миру, что численность [народного] ополчения достигла 3 млн 300 тыс.", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По словам главы государства, все ополченцы "организованы, обучены, вооружены и готовы защищать целостность, независимость и мир Венесуэлы". "Цель на 2020 год - достичь отметки в 4 млн", - подчеркнул Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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