Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

9 декабря 2019 07:48 (UTC+04:00)

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе. Об этом решении сообщил в воскресенье вечером в Twitter глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книг из знаменитого магазина, - написал мексиканский министр. - Пока что я дал ему указание вернуться домой". Камера наблюдения, установленная в книжном магазине "Атенео", зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позднее отпустили, установив его личность.

"Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, - добавил Эбрард. - Нечестное поведение совершенно недопустимо". Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года. Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (немногим более $12).

Магазин "Атенео", находящийся в здании, где в первой половине прошлого века размещался театр, считается одной из самых известных достопримечательностей столицы Аргентины.

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