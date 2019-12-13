В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим

13 декабря 2019 22:46 (UTC+04:00)

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в канадском Торонто, 16-летний подросток получил ранения, сообщает местный телеканал Global News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг около 22.30 в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу. В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

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