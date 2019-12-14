В Нигерии боевики "Боко харам" атаковали город и убили 15 человек

Боевики террористической группировки "Боко харам" атаковали город Магумери в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив по меньшей мере 15 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Боевики на 11 автомобилях ворвались в Магумери вечером в минувший четверг, заявил депутат от штата Борно в национальном парламенте Нигерии Усман Занна. По его словам, в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Очевидцы передают о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные власти Нигерии пока не предоставили информации об этом инциденте.

Исламистская организация "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой считается город Майдугури. Она поставила целью захват власти в этой стране. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. Весной 2015 года организация объявила, что присоединилась к террористическому движению "Исламское государство". В том же году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и с тех пор находящаяся под ее контролем территория неуклонно сокращается. По данным ООН, от рук террористической организации "Боко харам" в Нигерии за последние десять лет погибли 35 тыс. человек.

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