В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике вентиляторов

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара на фабрике по производству потолочных вентиляторов, расположенной на окраине столицы Бангладеш, Дакки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

Огонь на фабрике удалось взять под контроль в 19:00 по местному времени после двух часов тушения пожара. Установить причину возгорания пока не удалось. Другие подробности инцидента не приводятся.

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