Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло восьми

17 декабря 2019 09:56 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного 15 декабря у берегов острова Минданао. Об этом во вторник сообщает газета Manila Bulletin, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, число пострадавших от стихии достигло 149 человек. Подземные толчки также привели к разрушению около 1,5 тыс. жилых домов и 58 объектов инфраструктуры на юге страны.

16 декабря сообщалось о трех погибших и 37 пострадавших во время землетрясения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.

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