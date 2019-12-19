Армия Хафтара продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее начальник армии Хафтара по моральной подготовке бригадный генерал Ахмед Махджуб заявил РИА Новости, что ведущие наступление на Триполи войска взяли город в кольцо.

"Подразделения вооруженных сил прочно продвигаются в сторону района ан-Нахда и устанавливают контроль над несколькими новыми позициями после выхода формирований (Правительства национального согласия) и их отступления со своих наблюдательных пунктов, так что эти позиции становятся пунктами наших вооруженных сил", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что наступление ведется при поддержке авиации.

Ранее силы Хафтара сообщали об успехах в районах Салах ад-Дин и ас-Саидийя на юге Триполи и Ярмук на западе. В частности, они установили контроль над районом Кобри аз-Захра после того, как его покинули силы Правительства нацсогласия.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения за Триполи. Операция его сил по взятию столицы идет с апреля.

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