Премьер-министром Кубы назначили Мануэля Марреро Круса

21 декабря 2019 21:47 (UTC+04:00)

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили в субботу кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в Twitter ассамблеи.

"Президент Республики Куба внес в Национальную ассамблею народной власти предложение по кандидатуре на пост премьер-министра: Мануэль Марреро Крус, - говорится в сообщении. - Национальная ассамблея народной власти назначила премьер-министра по предложению президента республики Куба Мигеля Диас-Канеля".

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