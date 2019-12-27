В столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновениях в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.

Столкновения между боевиками и торговцами происходили в среду и четверг в мусульманском квартале PK5.

"В мечеть принесли 30 тел", - сообщил имам местной мечети Авад аль-Карима, которого цитирует агентство.

По его словам, причиной стычек стало противодействие торговцев денежным поборам со стороны вооруженных формирований, контролирующих квартал.

Глава службы гражданской обороны полковник Патрик Бидилу Ниабод заявил, что в квартале были сожжены 40 - 50 магазинов и несколько домов.

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