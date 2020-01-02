Японская полиция выясняет, кто помог сбежать Карлосу Гону

2 января 2020 04:42 (UTC+04:00)

Полиция Японии ведет расследование по факту бегства из страны бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом, и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот побег. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что японская полиция в настоящее время ведет анализ записей камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Карлоса Гона в день побега. Японские правоохранители уверены, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению.

В отношении бывшего руководителя альянса также было возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.

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