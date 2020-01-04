Двое погибли на острове Кенгуру из-за пожаров

4 января 2020 07:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии, передает Trend со ссылкой на Тасс.

Тела погибших были найдены в автомобиле. В ближайшее время на место происшествия будет направлена бригада судебно-медицинских экспертов.

В связи с происшедшим премьер-министр штата Южная Австралия напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям. Он назвал текущую ситуацию на острове "очень опасной".

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