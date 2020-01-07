Япония призывает Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

7 января 2020 09:43 (UTC+04:00)

Власти Японии призывают Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки и сотрудничать с международным сообществом для снятия напряженности в регионе. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Иран вернуться к выполнению условий ядерной сделки и сотрудничать с международным сообществом для снятия напряженности", - отметил он, подчеркнув, что Япония испытывает серьезную обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По словам Суги, Япония, в свою очередь, продолжит прилагать дипломатические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

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