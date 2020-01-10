Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики

10 января 2020 21:11 (UTC+04:00)

Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета "Milenio".

По словам представителя регионального управления общественной безопасности Аделаидо Флореса, при чрезвычайном происшествии пострадали шесть человек, в том числе несколько детей. Согласно уточненным данным, учащемуся, который открыл огонь, было 12 лет.

Как рассказал лава городской администрации Хорхе Серменьо в эфире телеканала "Televisa", учащийся имел при себе два пистолета.

"Он принес в школу два пистолета и убил учительницу, - сказал мэр. - Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое".

По данным властей, устроившего стрельбу ребенка воспитывала бабушка, и он хорошо учился.

Прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств трагедии.

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