Абэ призвал к сдержанности всех участников конфликта вокруг Ирана

Правительство Японии призывает всех участников конфликта вокруг Ирана к сдержанности и разрешению ситуации путем дипломатических переговоров. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу NHK японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Ираном, - сказал он. - В июне прошлого года я сам посетил Тегеран с визитом, в декабре в Токио побывал президент Ирана Хасан Роухани. Путем активного диалога мы вносим вклад в смягчение напряженности в нынешней сложной ситуации. Мы призываем все страны, заинтересованные в урегулировании ситуации вокруг Ирана, к сдержанности, к решению проблем дипломатическим путем".

Абэ напомнил, что Япония получает значительную часть энергетических ресурсов с Ближнего Востока. "Этот регион имеет для нас жизненно важное значение", - отметил он. В связи с этим премьер подчеркнул важность решения своего правительства о направлении в зону Оманского залива военной миссии в составе ракетного эсминца и патрульного самолета для сбора информации и помощи в обеспечении безопасности судоходства. "Иран выражает понимание в отношении такого решения нашего правительства", - заявил премьер.

Абэ в настоящее время совершает визит по странам Ближнего Востока, в ходе которого он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в переданном в воскресенье интервью NHK отметил "важный вклад" Токио в обеспечение безопасности судоходства в регионе. По его словам, Эр-Рияд также ожидает, что "Япония, имеющая тесные связи с Ираном, пошлет ему важный сигнал, направленный на смягчение напряженности".

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