Власти Австралии выделят порядка $35 млн на восстановление природы после пожаров

13 января 2020 08:29 (UTC+04:00)

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы континента после лесных пожаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как отметила в понедельник министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных, в том числе - коал.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на ее странице в Twitter.

Лей отметила, что в результате масштабных лесных пожаров, вспыхнувших на восточном и юго-восточном побережье Австралии в середине октября, "популяция коал пострадала настолько сильно, что эти животные могут быть занесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения". "Несомненно, большое количество коал погибло, многие другие были травмированы, но правда в том, что мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба", - цитирует министра издание Australian.

В совместном заявлении главы министерства охраны окружающей среды и государственного казначея Джоша Фриденберга указано, что половина 50-миллионого пакета будет направлена в национальные заповедники, больницы и зоопарки, участвующие в программах восстановления популяций и видов. Остальные средства поступят в оперативное управление офиса комиссара по исчезающим видам, который объединит ученых и экспертов из национального агентства научных и прикладных исследований (CSIRO), университетов, зоопарков консультативного комитета коренных народов. Сообщается что первое заседания совета пройдет уже в среду, 15 января.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек, в огне погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных. По некоторым данным в результате пожаров также погибли более 1 млрд животных.

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