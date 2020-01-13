В Пакистане 26 человек погибли из-за ливней и снегопадов

13 января 2020 16:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере 26 человек погибли за последние сутки в Пакистане из-за обильных ливней и снегопадов. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы очищаем дороги от снега, чтобы обеспечить нуждающихся помощью", - заявил главный министр юго-западной провинции Белуджистан Джам Камал Хан. В регионе также отмечаются перебои в работе систем электроснабжения. В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Департамента метеорологии Пакистана, охватившие горные районы страны затяжные ливни и снегопады могут продолжиться в течение ближайших нескольких дней.

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