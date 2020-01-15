В Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек

Число погибших в результате ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане возросло до 93 человек, еще 53 человека пострадали. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Dawn.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 57 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.

По данным издания, наибольшее количество жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где насчитывается 66 погибших. За ним следует провинция Белуджистан, где сообщается о 20 смертельных случаях. Еще по меньшей мере семь человек погибли в провинции Пенджаб.

Официальные лица сообщают, что эта цифра может возрасти, поскольку некоторые районы долины Нилам по-прежнему недоступны из-за сильного снегопада.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.