Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров

15 января 2020 11:30 (UTC+04:00)

Австралийские власти выделят дополнительно примерно 40 миллионов долларов для помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Пакет помощи (пострадавшим) семьям в размере 58 миллионов австралийских долларов (около 40 миллионов долларов США) поможет придать стимул населенным пунктам, пострадавшим от лесных пожаров", - указывается в заявлении, размещенном на сайте премьера.

По словам Моррисона, такие меры помогут "пережить" ближайшие дни и недели "десяткам тысяч людей". Примерно 40 миллионов австралийских долларов (почти $27,6 млн) чрезвычайной помощи будут направлены в населенные пункты, которые "непосредственно пострадали от пожаров". Эти дополнительные средства можно будет потратить на продовольственные купоны или на "широкий спектр основных услуг", в том числе для оплаты коммунальных счетов, для покупки одежды и бензина.

"Это помощь будет выплачиваться по мере необходимости для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые живут или работают в пострадавших от пожаров районах", - говорится в тексте.

Также в рамках пакета помощи австралийское правительство разово выделит 400 долларов (примерно 276 долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 16 лет для 20 тысяч семей с детьми. При этом дополнительные 10 миллионов австралийских долларов власти инвестируют в организацию "финансовых консультаций" в пострадавших от пожаров районах, средства также пойдут на работу горячей линии и на предоставление услуг на местах, в том числе и на информирование жителей.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни по меньшей мере 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

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