Трюдо обсудил с Гутерришем ход расследования авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого обсудил с ним ход расследования катастрофы украинского лайнера в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность проведения полного и тщательного международного расследования [авиакатастрофы]. Они также приветствовали привлечение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к расследованию", - говорится в сообщении. Гутерреш выразил Трюдо соболезнования в связи с гибелью 57 канадцев в этой катастрофе.

Кроме того, премьер Канады и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе.

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