На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах

19 января 2020 01:11 (UTC+04:00)

Сотрудники внутренней безопасности Ливана, пострадавшие в ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, подверглись нападению после того, как их доставили в больницы, сообщается в заявлении МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Раненые сотрудники внутренней безопасности подверглись нападению со стороны ряда бунтарей в больнице Аль-Вардия и в больнице американского университета", - сообщается в заявлении.

В социальных сетях позже появилось видео, на котором видно, как группа людей пытается побить людей в полицейской форме, которым медики помогают выйти из машин скорой помощи, ведут ко входу в больницу.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того, как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция пустила в ход спецтехнику и слезоточивый газ. Сообщается о более 165 пострадавших. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек (Обновлено)
Другие страны 18 января 22:52
В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан
В мире 18 января 08:48
В результате разбойного нападения в Нигерии погибли 14 человек
Другие страны 17 января 22:06
На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом
Другие страны 16 января 00:35
В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями
В мире 14 января 23:15
Подозреваемому в нападении рядом с синагогой в Нью-Йорке грозит смертная казнь
США 14 января 05:26
Лента новостей
УЕФА направит своих представителей на Кипр на фоне подозрений о договорных матчах
Спорт 01:45
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене
Арабские страны 00:43
В Мексике произошло столкновение картелей с силами самообороны
Другие страны 00:17
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
Арабские страны 18 января 23:49
Турция депортировала 4 террористов в Германию
Турция 18 января 23:31
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств
Европа 18 января 23:13
Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек (Обновлено)
Другие страны 18 января 22:52
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию
Турция 18 января 22:48
Помпео заявил президенту Ирака о важности коалиции во главе с США для будущего страны
США 18 января 22:43