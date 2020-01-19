Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН

19 января 2020 02:51 (UTC+04:00)

Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий и возобновлении мирного процесса, больше нарушений оружейного эмбарго быть не должно, написала в своем Twitter заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я на пути в Берлин..., чтобы присоединиться к генеральному секретарю (ООН - ред.) на саммите по Ливии. Ливия нуждается в поддержке, чтобы добиться долгосрочного прекращения боев и возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии.

По ее словам, Ливии не нужны больше нарушения эмбарго на поставки оружия, кроме того, страна не должна стать местом для опосредованной войны.

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