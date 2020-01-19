Президент Гаити намерен в этом году провести референдум об изменении конституции

Президент Гаити Жовенель Моиз намерен провести в 2020 году референдум об изменении конституции страны и считает, что эта мера поможет преодолеть политический кризис в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть окно возможностей. Я хочу воспользоваться им, чтобы исправить то, что не работало в гаитянской политической системе слишком долго, и, наконец, позволить нам двигаться вперед, - приводит агентство слова главы государства. - Запланированная на этот год конституционная реформа будет направлена на укрепление президентской и исполнительной власти".

Отмечается, что представители оппозиции поддержали предложение об изменении основного закона, но только после отставки президента.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже десять месяцев. В марте прошлого года парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года, митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

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