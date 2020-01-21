В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

21 января 2020 08:13 (UTC+04:00)

В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет портал Asia One.

Здание пустовало с 2014 года, в мае прошлого года представитель владельца убрал лужайку перед домом, но внутрь не зашел. Неделю назад, 14 января, мужчина пришел проверить дом. Он обнаружил, что окна выбиты, а входная дверь была открыта. Внутри дома на диване располагался человеческий скелет, облаченный в синий плащ.

Пол и причина смерти покойного неизвестны. Сотрудники полиции работают над установлением обстоятельств случившегося.

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