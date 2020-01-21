В Таиланде лодка перевернулась у плотины Сирикит

21 января 2020 08:45 (UTC+04:00)

Пять человек погибли в Таиланде после того, как их лодка перевернулась в водохранилище у плотины Сирикит. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила газета Bangkok Post.

По информации полиции, на борту лодки находились 10 пассажиров и ее владелец. Приблизительно в двух километрах от пункта назначения лодка задела затопленное дерево и опрокинулась.

Прибывшим на место спасателям удалось вытащить из воды шесть человек, однако еще пятеро, в том числе владелец лодки, погибли.

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