В Гонконге затонул катер таможенной службы

Трое сотрудников таможенной службы Гонконга погибли в результате крушения патрульного катера в местной акватории. Об этом сообщила в среду местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судно затонуло во вторник вечером недалеко от международного аэропорта Чек Лап Кок, к северу от острова Лантау, предположительно после столкновения с неким объектом. На борту было пятеро человек, двоих удалось спасти.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам выразила соболезнования семьям погибших.

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