Жители Гонконга протестуют против карантина

26 января 2020 20:37 (UTC+04:00)

Протесты начались в Гонконге из-за недовольства жителей предложением властей о карантине в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом, как передает Trend со сылкой на РИА Новости, сообщает газета South China Morning Post.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предложила использовать недавно построенные и еще не заселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина и общежитий для медицинских работников, ведущих борьбу с распространением коронавируса. Однако в правительстве предупредили, что министерство здравоохранения будет рассматривать эти здания в качестве запасного варианта.

Многие в Гонконге считают, что размещение больных с подозрением на заражение коронавирусом вблизи жилых зданий может быть опасным для местных жителей, поясняет газета.

Вечером в воскресенье на улицы Гонконга вышли около 200 человек. Они блокировали дороги, бросали бутылки с зажигательной смесью и подожгли нижние этажи нескольких зданий. Полиция предпринимает меры для разгона демонстрантов. Сообщается, что несколько человек могли быть задержаны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США подтвердили еще один случай заражения коронавирусом
США 14:46
В Китае отслеживают возможные мутации коронавируса
Китай 13:44
Знания о новом коронавирусе весьма ограничены, заявили в Китае
Китай 12:24
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Китай 10:19
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
Китай 08:48
Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая
Казахстан 08:14
Лента новостей
Проведен тренинг для предпринимателей по бизнес сотрудничеству
Экономика 22:08
Несколько ракет взорвались в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Арабские страны 21:51
В Словакии из-за птичьего гриппа закрыли зоопарк
Европа 21:36
В здании поселения вынужденных переселенцев в Баку произошел пожар
Происшествия 21:19
В Азербайджане растет объем производства автомобилей
Транспорт 21:04
Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса
Китай 21:03
Более 5 млн человек покинули Ухань из-за эпидемии пневмонии
Китай 20:19
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек
Арабские страны 20:02
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Иран 19:46